​В Баку cтартует фестиваль фильмов стран MИKTA

В Баку пройдет фестиваль фильмов MИKTA (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия) .

Как сообщает Report, фестиваль пройдет с 27 сентября по 25 октября.

Выступая на пресс- конференции по случаю открытия фестиваля, посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини отметил важность культурного обмена и сотрудничества в рамках организации.

Посол Индонезии Хуснан бей Фанани в свою очередь отметил, что MИКTA посредством данного фестиваля откроет окно, через которое жители Азербайджана смогут увидеть жизнь людей из этих стран.

Турция, по словам посла Эркана Озорала, придает большое значение инициативам MИKTA.

"Несмотря на то, что это экономическая организация, но в то же время она нацелена на объединение мира вокруг существующих проблем и общих ценностей. И хорошо, что была предложена такая идея провести данный фестиваль. Мы с удовольствием принимаем в нем участие", - отметил посол Турции.

В рамках фестиваля будут представлены следующие фильмы:

Ayla (2017)- 27 сентября, Cineclub Landmark 19:00 Страна- Турция режиссер фильма- Джан Улкай (Can Ulkay)

Garuda di Dadaku 2 (2011)- 4 октября, Cineclub Landmark19:00 Страна- Индонезия Режиссер- Rudy Saedjarwo

Cambio de Ruta- 18 октября, Cineclub Landmark 19:00 Страна- Мексика Режиссер- Cristopher Hool

Assassination (2015)- 25 октября, Cineclub Landmark 19:00 Страна- Корея Режиссер- Choi Dong- hoon