Министерство: В Азербайджане паспортизируют 72 исторических памятника

В Азербайджане подготовят 110 проектов по паспортизации 72 исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии с участием структурных подразделений министерства культуры сказал начальник действующей при минкультуры Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закир Султанов.

По его словам, 15 из них находятся на наших оккупированных территориях. Начальник службы также проинформировал о работах, проводимых в связи с археологическим наследием.

"Многовековое культурное и богатое наследие Азербайджана постоянно находится в центре внимания нашего государства. Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений, связанных с охраной культурного наследия", - сказал З.Султанов.

Начальник службы также отметил о проведении ряда работ для создания отвечающей современным требованиям информационной базы, инвентаризации, паспортизации и охраны исторических памятников.