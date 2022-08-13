В Азербайджане снимают документальный фильм о разграблении Шуши и разрушении ее учебных заведений

Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" (AJN) приступило к реализации проекта, посвященного "Году Шуши".

Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" (AJN) приступило к реализации проекта, посвященного "Году Шуши".

Как передает Report , в рамках проекта "Разграбление материального и культурного наследия Шуши и разрушение учебных заведений в результате армянской оккупации", реализуемого при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, будет снят документальный фильм, состоящий из двух частей. Проект является победителем объявленного Агентством специального конкурса, посвященного "Году Шуши".

Фильм планируется представить как местной, так и международной аудитории. В связи с этим он будет подготовлен с субтитрами на английском и русском языках.