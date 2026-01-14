В Азербайджане преподавание культурных ценностей включат в учебные программы

В Азербайджане планируется планируется проведение институциональных реформ в сфере культуры, а также подготовка предложений по совершенствованию системы управления.

Как сообщает Report, это предусмотрено Концепцией "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в 2026–2030 годах культура должна стать неотъемлемой частью системы образования, в том числе за счет обеспечения преподавания дисциплин и формирования знаний о сферах культуры и культурных ценностях Азербайджана.

Исполнительными органами определены Министерство культуры и Министерство науки и образования.