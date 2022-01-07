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В Азербайджане будет создан новый центр по восстановлению памятников

В Азербайджане будет создан новый центр по восстановлению памятников "Для организации реставрации памятников в Азербайджане будет создан центр по восстановлению памятников".
Kультурная политика
7 января 2022 г. 16:11
В Азербайджане будет создан новый центр по восстановлению памятников
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Для организации реставрации памятников в Азербайджане будет создан центр по восстановлению памятников.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли заявил на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2021 году и планам на 2022 год.

По его словам, восстановление памятников является очень важным процессом: "В рамках центра планируется провести дополнительные тренинги. Мы уже наметили приоритеты в этом проекте".

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