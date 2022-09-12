Концерт "День Азербайджана" состоялся в рамках фестиваля OperaFirst-2022

В Астраханской области России провели концерт «День Азербайджана».

Концерт "День Азербайджана" состоялся в Астраханской области России.

Как передает Report со ссылкой на министерство культуры области, концерт был проведен в рамках Международного каспийского фестиваля классического искусства OperaFirst-2022.

Концерт "День Азербайджана" вела народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов Азербайджана, "Артист ЮНЕСКО во имя мира" Франгиз Ализаде.

Участниками программы стали струнный квартет Азербайджанского Союза композиторов. Сочинения азербайджанских композиторов прозвучали в исполнении Закира Асадова (фортепиано), Рены Рагимовой (альт), Умиды Аббасовой (скрипка), Назрин Асланлы (скрипка), Эмина Гусейнова (скрипка), Орхана Гусейнова (виолончель).