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    В Астане открыт первый в мире Музей тюркологии

    На мероприятии участвовали представители Азербайджана, Казахстана, России, Турции, Узбекистана и Монголии

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Астане состоялось открытие первого в мире Музея тюркологии при Международной тюркской академии.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвовали люди науки, представители интеллигенции и медиа из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, Узбекистана и Монголии.

    Выступивший на мероприятии президент Международной тюркской академии Дархан Кыдыралы сказал, что Международная тюркская академия была создана главами Азербайджана, Казахстана, Турции и Кыргызстана на саммите, прошедшем в 2009 году в Нахчыване.

    По его словам, на саммите было рекомендовано открыть при академии библиотеку и музей.

    Затем выступили консультант президента Турции Ихсан Шенер и другие.

    После открытия музея в Международной тюркской академии организовали "круглый стол" на тему "Тюркология и современные проблемы алтайских исследований" ("Türkologiya və Altay araşdırmalarının müasir problemləri").

    Отметим, что в рамках мероприятия за заслуги в развитии тюркологии известному тюркологу, профессору Мичиганского университета США Тимуру Коджаоглу вручили медаль академии. 

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