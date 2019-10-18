В 2020 году на развитие азербайджанского кино планируется выделить 7,5 млн манатов

Названа сумма средств, выделенных на развитие азербайджанского кино в будущем году.

Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте документа государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год.

Отметим, что на расходы, связанные с развитием азербайджанского кино выделено 7,5 млн манатов, как составная часть расходов, предусмотренных на мероприятия и для учреждений в сфере культуры, искусства, информации, физического воспитания, а также в области молодежной политики.