Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на деоккупированных территориях

Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал 20 декабря на встрече с заместителем министра культуры и туризма Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном в Баку.

А.Керимов выразил удовлетворение организацией 19 декабря Второго заседания совместной культурной комиссии Азербайджан-Турция в Баку и проведением важных обсуждений в связи с сотрудничеством в различных сферах культуры.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере музеев, библиотек, культурного наследия, его охраны и продвижения. А.Керимов отметил, что имеется потребность в опыте Турции в сфере восстановления и реконструкции историко-культурных памятников, подвергнувшихся армянскому вандализму на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

А.Керимов отметил, что в археологических раскопках, проводимых на деоккупированных территориях и других регионах, участвуют также турецкие специалисты.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.