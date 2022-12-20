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Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на деоккупированных территориях

Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на деоккупированных территориях Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Kультурная политика
20 декабря 2022 г. 13:55
Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на деоккупированных территориях

Турецкие эксперты привлечены к археологическим раскопкам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал 20 декабря на встрече с заместителем министра культуры и туризма Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном в Баку.

А.Керимов выразил удовлетворение организацией 19 декабря Второго заседания совместной культурной комиссии Азербайджан-Турция в Баку и проведением важных обсуждений в связи с сотрудничеством в различных сферах культуры.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере музеев, библиотек, культурного наследия, его охраны и продвижения. А.Керимов отметил, что имеется потребность в опыте Турции в сфере восстановления и реконструкции историко-культурных памятников, подвергнувшихся армянскому вандализму на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

А.Керимов отметил, что в археологических раскопках, проводимых на деоккупированных территориях и других регионах, участвуют также турецкие специалисты.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli mütəxəssislər işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan arxeoloji qazıntılara cəlb olunublar

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