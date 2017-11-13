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    Строительство Гянджинского государственного драматического театра будет продолжено

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению строительства Гянджинского государственного драматического театра.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год финансовые средства для продолжения строительства Гянджинского государственного драматического театра.

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