Сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств почетного звания "Заслуженный работник культуры".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии музейного дела и пропаганде культурного наследия в Азербайджане почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам:
Эфендиеву Тогрулу Расим оглу
Асадовой Хадидже Вели гызы
Габибовой Севде Нуреддин гызы
Меликовой Амине Закир гызы
Нуриевой Мехрибан Гулам гызы.
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