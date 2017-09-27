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    Сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств почетного звания "Заслуженный работник культуры".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии музейного дела и пропаганде культурного наследия в Азербайджане почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам:

    Эфендиеву Тогрулу Расим оглу

    Асадовой Хадидже Вели гызы

    Габибовой Севде Нуреддин гызы

    Меликовой Амине Закир гызы

    Нуриевой Мехрибан Гулам гызы.

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