Сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры"

27 сентября, 2017 20:34

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств почетного звания "Заслуженный работник культуры". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в развитии музейного дела и пропаганде культурного наследия в Азербайджане почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено следующим лицам: Эфендиеву Тогрулу Расим оглу Асадовой Хадидже Вели гызы Габибовой Севде Нуреддин гызы Меликовой Амине Закир гызы Нуриевой Мехрибан Гулам гызы.

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