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Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана остается тяжелым

Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана остается тяжелым Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым
Kультурная политика
13 сентября 2021 г. 10:27
Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана остается тяжелым
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Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым.

Об этом Report сообщила супруга заслуженного артиста Айнур Зуруфчу.

"Вчера врачи наблюдали появление аритмии cердца. Сегодня ритм нормализовался, состояние моего супруга остается стабильно тяжелым", - сказала она.

Отметим, что заразившийся коронавирусом заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад был помещен в реанимационное отделение медцентра Yeni klinika. Певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Версия на азербайджанском языке Həyat yoldaşı: “Yaqub Zurufçunun vəziyyətində heç bir dəyişiklik yoxdur”

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