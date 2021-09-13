Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана остается тяжелым

Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым.
Об этом Report сообщила супруга заслуженного артиста Айнур Зуруфчу.
"Вчера врачи наблюдали появление аритмии cердца. Сегодня ритм нормализовался, состояние моего супруга остается стабильно тяжелым", - сказала она.
Отметим, что заразившийся коронавирусом заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад был помещен в реанимационное отделение медцентра Yeni klinika. Певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.