Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана остается тяжелым

Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым

Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым.

Об этом Report сообщила супруга заслуженного артиста Айнур Зуруфчу.

"Вчера врачи наблюдали появление аритмии cердца. Сегодня ритм нормализовался, состояние моего супруга остается стабильно тяжелым", - сказала она.

Отметим, что заразившийся коронавирусом заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад был помещен в реанимационное отделение медцентра Yeni klinika. Певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.