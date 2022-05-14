В Баку состоялось открытие EuroVillage-2022

Сегодня в Бакинском бульваре состоялось открытие EuroVillage 2022 (Европейский городок)

Сегодня на Бакинском приморском бульваре состоялось открытие "Европейского городка "EuroVillage 2022".

Как передает Report, на открытии участвовал посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко.

“Eurovillage - это окно в Европу, возможность увидеть, узнать и насладиться богатой культурой и разнообразием, которые составляют Европейский Союз. Мы рады разделить этот праздник с нашими азербайджанскими друзьями, это мероприятие свидетельствует о прочном партнерстве, которое ЕС и Азербайджан строят вместе!”, - сказал посол.

Посетители "Европейского городка" смогут больше узнать о Европейском союзе, посетив стенды государств-членов ЕС, а также о проектах, поддерживаемых ЕС по всему Азербайджану в области образования, регионального развития, здравоохранения и т.д. ERASMUS + предоставит молодым людям информацию и консультации о возможностях получения образования в Европе. Также, в ходе EuroVillage состоятся шахматные соревнования; спортивные мероприятия и многое другое.

EuroVillage 2022 предоставляет общественности возможность узнать больше о ЕС, его ценностях и деятельности, включая долгосрочное сотрудничество и партнерство с Азербайджаном, мероприятие организовано представительством ЕС в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами государств-членов ЕС в Баку и при поддержке министерства культуры Азербайджана.