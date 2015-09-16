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    ​Состоялась виртуальная встреча представителей ведущих музеев Азербайджана и России

    28 сентября состоится телемост с участием сотрудников Дома-музея С.Есенина в поселке Мардакян

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября состоялся организованный Российским информационно-культурным центром в городе Баку (РИКЦ) телемост, в котором приняли участие директор Национального музея искусств Азербайджана Чингиз Фарзалиев, доктор искусствоведения Тогрул Эфендиев и генеральный директор Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея" Зельфира Трегулова.

    Как сообщает Report, участники телемоста поделились планами работы музеев и обсудили возможности совместной работы, в том числе организации выставок российских художников из коллекции Национального музея искусств Азербайджана и работ азербайджанских мастеров, хранящихся в Государственной Третьяковской галерее.

    В ходе проводимой РИКЦ работы по налаживанию связей между музеями России и Азербайджана 28 сентября состоится телемост с участием сотрудников Дома-музея С.Есенина в поселке Мардакян и Государственного музея-заповедника С.Есенина (село Константиново, Рязанская область), посвященный 120-летию со дня рождения великого русского поэта.

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