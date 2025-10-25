Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения, Заслуженный артист Азербайджана, председатель действующей в Италии Ассоциации азербайджанской культуры "Азери" Маис Нуриев.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Профессор Миланской консерватории, Академии танца "Аида" и "Оризон" М. Нуриев, тесно сотрудничая с Госкомитетом, проделал важную работу по объединению азербайджанцев, проживающих в Италии, и продвижению азербайджанской культуры в Европе, отметили в ведомстве.

"Наш соотечественник на протяжении многих лет представлял азербайджанские народные танцы на мировых сценах, своей профессиональной деятельностью достойно знакомил зрителей с нашим богатым культурным наследием, историей, национальными ценностями в Италии и других странах, внес большой вклад в культурную дипломатию. Благодаря его неутомимой преподавательской деятельности выросли многие молодые хореографы, которые донесли культурное наследие нашей страны до более широкой международной аудитории", - отметили в комитете.

Хореограф пользовался уважением в итальянском обществе, сыграл серьезную роль в укреплении культурного моста между двумя странами.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Маис Нуриев был удостоен почетного звания Заслуженного артиста, а также награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и медалью "За заслуги в диаспорской деятельности".