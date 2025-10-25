Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Kультурная политика
    • 25 октября, 2025
    • 23:48
    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения, Заслуженный артист Азербайджана, председатель действующей в Италии Ассоциации азербайджанской культуры "Азери" Маис Нуриев.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

    Профессор Миланской консерватории, Академии танца "Аида" и "Оризон" М. Нуриев, тесно сотрудничая с Госкомитетом, проделал важную работу по объединению азербайджанцев, проживающих в Италии, и продвижению азербайджанской культуры в Европе, отметили в ведомстве.

    "Наш соотечественник на протяжении многих лет представлял азербайджанские народные танцы на мировых сценах, своей профессиональной деятельностью достойно знакомил зрителей с нашим богатым культурным наследием, историей, национальными ценностями в Италии и других странах, внес большой вклад в культурную дипломатию. Благодаря его неутомимой преподавательской деятельности выросли многие молодые хореографы, которые донесли культурное наследие нашей страны до более широкой международной аудитории", - отметили в комитете.

    Хореограф пользовался уважением в итальянском обществе, сыграл серьезную роль в укреплении культурного моста между двумя странами.

    Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Маис Нуриев был удостоен почетного звания Заслуженного артиста, а также награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и медалью "За заслуги в диаспорской деятельности".

    Госкомитет диаспора Италия
    Azərbaycanın Əməkdar artisti Mais Nuriyev vəfat edib

    Последние новости

    00:27

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    00:07

    Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

    Футбол
    23:48

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Kультурная политика
    23:35

    Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

    Другие страны
    23:21

    Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

    Другие страны
    23:07

    В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

    Происшествия
    23:01

    Азербайджанская спортсменка взяла бронзу ЧМ по борьбе в Сербии

    Индивидуальные
    22:45

    Трамп встретится с Путиным только при уверенности в заключении мирной сделки

    Другие страны
    22:33

    Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии

    Другие страны
    Лента новостей