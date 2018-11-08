Скончалась народная артистка Амалия Панахова

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Скончалась народная артистка Азербайджана Амалия Панахова.

Как сообщает Report в министерстве культуры, она скончалась 8 ноября в возрасте 73 лет.

Отметим, что Амалия Алиш гызы Панахова родилась 15 июня 1945 года в городе Гянджа.

В 1966 году окончила Азербайджанский институт искусств. С 1992 года работала директором Бакинского муниципального театра.

Народная артистка Азербайджана, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный работник науки и культуры Европы, профессор Государственного университета культуры и искусств, доктор искусствоведческих наук Амалия Панахова за более 50-летнюю творческую деятельность в театре и кино создала множество ярких образов.

Воплощенные актрисой образы, среди которых Томрис, Хуршидбану Натаван, Месхети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, вошли в золотой фонд нашего искусства. Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя.

Амалия Панахова занималась и активной общественной деятельностью. В Милли Меджлисе была председателем Межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Колоссальный труд вложила в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Следует также отметить большие организаторские способности Амалии Панаховой. Создав Бакинский муниципальный театр, наряду с актёрами среднего и старшего поколения, она привлекла и молодых талантливых актёров, создала все условия для развития их творческих способностей.

Аллах рехмет элесин!