Скончалась композитор Наиля Мирмамедли

Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Центра культурного творчества Бакинского государственного университета, композитор Наиля Мирмамедли

Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Центра культурного творчества Бакинского государственного университета, композитор Наиля Мирмамедли.

Об этом сообщила Report руководитель пресс-службы БГУ Гюнель Оруджалиева.

Г.Оруджалиева отметила, что Н.Мирмамедли скончалась сегодня, причина смерти пока неизвестна.

Отметим, что семья заслуженного деятеля искусств столкнулась с трагедией в 2007 году, их 14-летний сын утонул в море. Позже от сердечного приступа скончался супруг Н.Мирмамедли Хикмет Мирмамедли.

Наиля Мирмамедли родилась в 1961 году в Баку. В 1968-1979 годах училась в среднеспециальной музыкальной школе имени Бюльбюля по специальности фортепиано. В 1981-1985 гг. с отличием окончила Педагогический университет им. Н.Туси по специальностям музыковед, дирижер, хормейстер, вокал, аранжировщик, оркестровка. В 1994-1997 гг. училась в Бакинской музыкальной академии им.Узеира Гаджибекова по специальностям музыковедение, в классе Тофика Гулиева обучалась композиторскому искусству. В 1994-2004 гг. работала учителем в школе имени Бюльбюля, была хормейстером и руководителем ансамбля в хоре “Бановша”.

В 2020 году решением Научного совета БГУ назначена директором недавно созданного Центра культурного творчества.

Аллах рехмет элясин!