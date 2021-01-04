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Скончалась композитор Наиля Мирмамедли

Скончалась композитор Наиля Мирмамедли Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Центра культурного творчества Бакинского государственного университета, композитор Наиля Мирмамедли
Kультурная политика
4 января 2021 г. 13:36
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Наиля Мирмамедли

Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Центра культурного творчества Бакинского государственного университета, композитор Наиля Мирмамедли.
Об этом сообщила Report руководитель пресс-службы БГУ Гюнель Оруджалиева.
Г.Оруджалиева отметила, что Н.Мирмамедли скончалась сегодня, причина смерти пока неизвестна.
Отметим, что семья заслуженного деятеля искусств столкнулась с трагедией в 2007 году, их 14-летний сын утонул в море. Позже от сердечного приступа скончался супруг Н.Мирмамедли Хикмет Мирмамедли.
Наиля Мирмамедли родилась в 1961 году в Баку. В 1968-1979 годах училась в среднеспециальной музыкальной школе имени Бюльбюля по специальности фортепиано. В 1981-1985 гг. с отличием окончила Педагогический университет им. Н.Туси по специальностям музыковед, дирижер, хормейстер, вокал, аранжировщик, оркестровка. В 1994-1997 гг. училась в Бакинской музыкальной академии им.Узеира Гаджибекова по специальностям музыковедение, в классе Тофика Гулиева обучалась композиторскому искусству. В 1994-2004 гг. работала учителем в школе имени Бюльбюля, была хормейстером и руководителем ансамбля в хоре “Бановша”.
В 2020 году решением Научного совета БГУ назначена директором недавно созданного Центра культурного творчества.
Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Bəstəkar Nailə Mirməmmədli vəfat edib

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