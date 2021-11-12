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Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ведется работа по включению Шуши в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, данный процесс может занять 1-2 года.
Kультурная политика
12 ноября 2021 г. 15:43
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ведется работа по включению Шуши в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, данный процесс может занять 1-2 года.

Об этом Report заявил заведующий отделом творчества и цифрового развития министерства культуры Рамиль Аббакиров.

"У ЮНЕСКО есть несколько списков наследия: есть Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Например, Лянкяран включен в Сеть творческих городов, в категорию "гастрономия". Мы работаем над тем, чтобы город Шуша был включен как в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так и в Сеть творческих городов",- отметил он.

Аббакиров признается, что включение Шуши в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - небыстрый процесс, требующей подготовки и проверки специальных документов и файлов. По его словам, это может занять 1-2 года.

"Если говорить о включении в Сеть творческих городов, то одним из главных критериев является наличие творческой активности у города-кандидата. С прошлого года в Шуше состоялся ряд мероприятий и фестивалей. Здесь можно упомянуть фестиваль Харыбюльбюль и XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли. То, что эти мероприятия связаны с музыкой, дает нам основания составить специальный документ, подтверждающий, что Шуша является культурно-активным городом в сфере музыки и предоставить данный документ ЮНЕСКО, для включения города в Сеть творческих городов",- сказал он.

Завотделом министерства культуры также отметил, что на освобожденных территориях есть и другие значимые культурные объекты, такие как Азыхская пещера и Худаферинский мост. "Ведется работа по включению их в эти списки, ведутся исследования, составляются специальные файлы, которые будут отправлены в ЮНЕСКО",- добавил Аббакиров.

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Версия на английском языке Work underway to include Shusha, Azykh Cave to UNESCO's World Heritage List

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