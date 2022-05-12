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Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"

Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» стартует сегодня в культурной столице Азербайджана Шуше.
Kультурная политика
12 мая 2022 г. 00:00
Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль

Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" стартует сегодня в культурной столице Азербайджана Шуше.

Как передает Report, согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджанской Республики текущий год объявлен в нашей стране "Годом города Шуша".

Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в соответствии с "Планом мероприятий в связи с годом города Шуша", утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 февраля 2022 года.

Фестиваль, впервые проведенный в 1989 году и посвященный 100-летию Сеида Шушинского, был вновь проведен при организации Фонда Гейдара Алиева на Джыдыр-дюзю в Шуше 12-13 мая 2021 года после 30-летнего перерыва в результате блестящей победы во Второй Карабахской войне.

В пятом фестивале, который пройдет с 12-14 мая, примут участие музыканты, танцевальные коллективы из 10 стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Şuşada "Xarıbülbül" Beynəlxalq Folklor Festivalı başlayacaq

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