Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник перед Новруз байрамы - "Торпаг чершенбеси" ("Вторник земли").

Как сообщил Report доктор философии по филологии, фольклоровед Апош Велиев, в отличие от предыдущих вторников, этот день в народе отмечают особенно торжественно. Торжества, которые продолжаются целый день, к вечеру достигают своего пика.

Отмечая "Торпаг чершенбеси", наши предки отдавали дань уважения матери-земле, ее богатствам и щедротам. Этот день насыщен различными обрядами, которые символизируют благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод и неприятностей. Раньше в селах каждая семья на крыше своего дома зажигала факелы, по количеству членов семьи. Сегодня вместо факелов в домах зажигаются свечи по числу членов семьи. Еще одна традиция празднества последнего вторника - гадание на колечке. По народным поверьям в этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, нефть и молочные продукты. Последний вторник перед Новрузом нужно отмечать у себя дома, в противном случае 7 лет ты будешь отмечать праздник вне дома.

Это поистине всенародно любимый и широко отмечаемый у нас праздник - праздник добра, праздник надежды, праздник мира.

Отметим, что в этом году Новруз будет отмечаться 20, 21, 22, 23 и 24 марта. С учетом того, что в 2020 году 21 и 22 марта приходятся на выходные дни, согласно Трудовому кодексу АР, 25, 26 марта также будут нерабочими.

Кроме того, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочий день 27 марта поменяли местами с воскресным днем - 29 марта.

Таким образом, нерабочими будут 20-28 марта (9 дней).