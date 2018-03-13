Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается "Йел чершенбеси" ("Вторник ветра").

Report напоминает, что "Йел чершенбеси" это третий после "Од чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз.

Согласно поверьям, пробуждающийся в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь. Фольклор богат различными песнями, легендами, мифами, поверьями и поговорками в связи с божеством Ветра.

Ритуал "Йел баба" ("Дед ветер"), который проводится на новрузских празднествах, своими корнями связан с культом Бога Ветра наших древних предков.

В день "Йел чершенбеси" женщины готовятся к последнему предпраздничному вторнику. Очищается домашняя утварь, выбиваются ковры и паласы, проветриваются постельные принадлежности. Женщины шьют новую одежду для детей. Молодые девушки очищают орехи от скорлупы и готовятся к выпечке праздничных сладостей.

Как сообщил Report старший научный работник фольклорного отдела Института фольклора Атеш Ахмедли, люди верят, что ветер принесет в дома добрые и приятные впечатления. В "Йел чершенбеси" за день ветер неоднократно меняет направление. В этот день можно также наблюдать чередование холодного и теплого ветров.

В "Йел чершенбеси", как и в другие вторники в преддверии праздника, все должны быть дома и собраться за одним столом, на котором должны быть сладости, чтобы предстоящий год был хорошим и удачным.

Кроме того, в этот день загадывают желания и проводят ритуал "Йел баба", встав под ивой. Согласно поверьям, если Йел баба услышит твой голос и ветка ивы коснется земли, желание сбудется.