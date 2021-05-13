Сегодня фестиваль "Хары бюльбюль" продолжится гала-концертом

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 12-13 мая в прекрасном культурной столицы нашей страны Шуши был вновь организован музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль"

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 12-13 мая в прекрасном культурной столицы нашей страны Шуши был вновь организован музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль".

Как передает Report, до начала открытия фестиваля деятели искусств и гости исполнили "Яллы" и другие азербайджанские национальные танцы.

В первый день фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева, под названием "Мультикультурализм в азербайджанской музыке" было представлено музыкальное творчество различных народов, проживающих в нашей стране. Музыкальные группы и исполнители разных народов, проживающих в различных регионах нашей страны, своими выступлениями доводили до зрителей идею о том, что Азербайджан является единой Родиной каждого, независимо от нации и религии, и каждый гражданин готов бороться за эту землю.

В фестивале были также показаны видеозаписи незабываемых выступлений легендарных Бюльбюля, Сеида Шушинского, Хана Шушинского, Рашида Бейбутова, Шовкет Алекберовой, воспевающих Азербайджан и Карабах.

Первый день музыкального фестиваля "Хары бюльбюль" завершился исполнением народного артиста Полада Бюльбюльоглу песен "Азербайджан - мой Край огней" и "Славный Азербайджан", автором которых он является.

Фестиваль запомнился еще одним проектом. Так, в рамках фестиваля состоялась презентация проекта "Вечные подписи", реализованного по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В рамках проекта ноты произведений выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы впервые изданы в виде сборника. Большинство опубликованных в сборнике произведений изданы впервые. Эти произведения были отредактированы с участием профессионального состава, привлеченного Фондом Гейдара Алиева к данному проекту. Были найдены и исследованы хранящиеся в архивах Азербайджана и других стран ноты произведений, затем с участием наследников этих композиторов были сопоставлены с рукописями авторов, отобраны и переизданы.

В сборник включены ноты произведений 6 выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы - Асафа Зейналлы, Джовдата Гаджиева, Фикрета Амирова, Кара Караева, Ниязи и Васифа Адыгезалова. Сборник имеет важное значение с точки зрения сохранения и пропаганды среди молодого поколения музыкальных традиций Азербайджана, а также произведений наших композиторов. В рамках проекта "Вечные подписи" предусмотрена презентация нот произведений и других выдающихся композиторов.

Отметим, что накануне музыкального фестиваля "Хары бюльбюль" Фондом Гейдара Алиева был также организован международный фестиваль искусств "Хары бюльбюль". В ходе фестиваля искусств были изготовлены макеты хары бюльбюль и представляющие 13 стран - Азербайджан, Турцию, Пакистан, Эстонию, Иорданию, Ирак, Израиль, Латвию, Марокко, Нидерланды, Румынию, Украину и Грецию 32 художника - Анар Йолчиев, Анастасия Тарасенко, Андрис Витолинс, Дина Оскилко, Лейла Алиева, Николе Букрежева, Рагимаханым Гаджиева, Саре Курал, Елена Хагвердиева, Зохраб Саламзаде и другие выразили все увиденное, пережитое ими на освобожденных от оккупации Армении территориях чувства в своих рисунках, нарисованных на макетах. Художники создали эти произведения вдохновившись нашей победой в Отечественной войне. Эти произведения были продемонстрированы во время музыкального фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше, объявленной культурной столицей Азербайджана.

Напомним, что впервые музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль" названный в честь цветка, являющегося символом Шуши, был проведен в мае 1989 года в Шуши, в чарующем Джыдыр Дюзю. В том году фестиваль начался с села Абдал Гюлаблы Агдамского района и продолжился в Шуше, затем завершился заключительным концертом в Агдаме. Проведение фестиваля в Шуше в то время, когда Армения предъявляла территориальные притязания к Азербайджану, стало также месседжем того, что настоящими хозяевами этих территорий являются азербайджанцы. Несмотря на то, что 8 мая 1992 года город Шуша был оккупирован вооруженными силами Армении, а за годы вражеской оккупации наши территории были сравнены с землей, но в результате Победы, достигнутой в Отечественной войне, на эти земли вновь вернулась жизнь.

Сегодня фестиваль продолжится гала-концертом.