Ряд зон охраны культурного богатства будут определяться министерством культуры и туризма

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Кабинет Министров внес изменение в “правило применения уровня охраны культурных богатств”.

Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Артур Раси-Задэ.

Согласно решению, с целью обеспечения охраны исторических, архитектурных, градостроительных, археологических памятников и памятников монументального искусства, объектов естественного ландшафта (за исключением территорий государственного историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер и государственного историко-этнографического заповедника Гала) со стороны министерства культуры и туризма, а на территориях государственного историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер и государственного историко-этнографического заповедника Гала со стороны управления государственного историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер будут определены зоны охраны этих объектов.