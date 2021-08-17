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Руководство Минкультуры и гости из России посетили могилу Муслима Магомаева

Руководство Минкультуры и гости из России посетили могилу Муслима Магомаева По случаю дня рождения выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева руководство Министерства культуры Азербайджана посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.
Kультурная политика
17 августа 2021 г. 16:33
Руководство Минкультуры и гости из России посетили могилу Муслима Магомаева

По случаю дня рождения выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева руководство Министерства культуры Азербайджана посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие деятели культуры Азербайджана и гости из России.

От имени коллектива министерства возложен венок к памятнику М.Магомаева.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев рассказал гостям и участникам мероприятия о творчестве Муслима Магомаева.

Гюнель Аббас

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi və rusiyalı qonaqlar Müslüm Maqomayevin məzarını ziyarət edib

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