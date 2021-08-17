Руководство Минкультуры и гости из России посетили могилу Муслима Магомаева

По случаю дня рождения выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева руководство Министерства культуры Азербайджана посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

По случаю дня рождения выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева руководство Министерства культуры Азербайджана посетило его могилу в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие деятели культуры Азербайджана и гости из России.

От имени коллектива министерства возложен венок к памятнику М.Магомаева.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев рассказал гостям и участникам мероприятия о творчестве Муслима Магомаева.

Гюнель Аббас