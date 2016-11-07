Работникам телевидения и радио присвоены почетные звания - СПИСОК

7 ноября, 2016 19:22

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам телевидения и радио Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджанской Республике почетные звания присвоены следующим лицам: "Народный артист" Байрамову Эльдосту Аловсат оглу Аскерзаде Хагигат Эйваз гызы Мамедову Али Мамед оглу "Заслуженный артист" Агаевой Севде Ага гызы Джалиловой Наргиз Тофик гызы Керимовой Земфире Рагим гызы Назировой Офелье Сабир гызы Салим Диларе Гамлет гызы Талыбовой Рене Беюк Ага гызы "Заслуженный журналист" Агамировой Матанет Мирсадиг гызы Агаеву Рафику Имангулу оглу Асланову Салару Тарлан оглу Бабаеву Этибару Адиль оглу Бахшалиевой Хошгедем Идаят гызы Дерзиевой Эльнаре Бахтияр гызы Дуньямалыеву Абульфазу Агджа оглу Гасанову Авды Муса оглу Гусейновой Нушабе Фехруз гызы Мамедли Аллахверди Магеррам оглу Мамедову Тельману Эйюб оглу Набизаде Насими Яшар оглу Насирову Рашаду Барат оглу "Заслуженный работник культуры" Асланову Алиовсату Мовсум оглу Багирову Джахангиру Идаят оглу Бахшалиеву Зауру Лятиф оглу Алиярзаде Рагибу Кямал оглу Алиеву Эльчину Али оглу Гюльмамедову Зауру Кямал оглу Мансурову Айдыну Бахрам оглу Мамедову Сакиту Гылынджхан оглу Муталлимовой Севиндж Тофиг гызы Сафаровой Адиле Акбер гызы Шириновой Саадат Тахмираз гызы Ягубову Хикмету Алискендер оглу Заманбекову Фархаду Гылман оглу "Заслуженный инженер" Абдуллаеву Арзу Захид оглу Мамедову Ильхаму Тельман оглу Мамедову Исе Рахман оглу Мурсалову Назиму Хасай оглу Наджафову Гафару Агабаба оглу.