В Музейном центре состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы

6 ноября в Музейном центре при совместной организации Министерства культуры, Азербайджанского телевидения (AzTV) и Агентства кино Азербайджанской Республики состоялось мероприятие “Сражающиеся художники”, посвященное 8 ноября – Дню Победы.

6 ноября в Музейном центре при совместной организации Министерства культуры, Азербайджанского телевидения (AzTV) и Агентства кино Азербайджанской Республики состоялось мероприятие “Сражающиеся художники”, посвященное 8 ноября – Дню Победы.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия также был показан документальный фильм "Холст, Родина". В фильме производства студии ”Азербайджантелефильм" отражены боевые воспоминания четырех художников – участников Первой и Второй карабахских войн - Тарлана Эйвазова, Интигама Агаева, Джавида Рахметова и Фарида Мамедова.

Руководитель студии "Азербайджантелефильм", заслуженный деятель искусств Эльчин Мусаоглу сообщил, что на сегодняшний день студией снят ряд художественно-документальных фильмов на тему Отечественной войны. В качестве продолжения экранизации на эту тему 8 ноября на AzTV покажут художественный фильм "O tərəfi kölgə".

После выступлений был показан фильм “Холст, Родина”. Автор сценария и режиссер экранизации Ровшан Ниджат, руководитель проекта Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик Эльхан Рустамов.

В рамках мероприятия в выставочной галерее Музейного центра состоялось открытие выставки “Сражающиеся художники”. На выставке было представлено в общей сложности 55 работ.