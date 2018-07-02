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    Произведены новые кадровые назначения на должность завотделами Минкультуры

    © Report

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В новоутвержденной структуре аппарата министерства культуры Азербайджана произведены кадровые назначения на должности заведующих отделами. 

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Согласно соответствующему приказу министра культуры Абульфаса Гараева, Исмаил Гусейнов назначен завотделом искусств министерства. 

    Заведующим отдела кинематографии министерства стал Джахангир Мамедов. 

    На должность заведующего новосозданным отделом по вопросам госслужбы и кадров назначен Юсиф Сафаров.  

    Отметим, что в качестве основных критериев формирования новой структуры аппарата министерства взяты более целенаправленное и эффективное осуществление культурной политики в стране, изучение и применение инноваций, современных технологий, а также научных достижений, передового опыта управления.

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