Произведены новые кадровые назначения на должность завотделами Минкультуры

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В новоутвержденной структуре аппарата министерства культуры Азербайджана произведены кадровые назначения на должности заведующих отделами.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно соответствующему приказу министра культуры Абульфаса Гараева, Исмаил Гусейнов назначен завотделом искусств министерства.

Заведующим отдела кинематографии министерства стал Джахангир Мамедов.

На должность заведующего новосозданным отделом по вопросам госслужбы и кадров назначен Юсиф Сафаров.

Отметим, что в качестве основных критериев формирования новой структуры аппарата министерства взяты более целенаправленное и эффективное осуществление культурной политики в стране, изучение и применение инноваций, современных технологий, а также научных достижений, передового опыта управления.