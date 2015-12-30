Произведения азербайджанских композиторов прозвучали в Ташкенте

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Ташкенте известный Камерный оркестр Узбекистана "Согдиана" выступил с концертной программой из произведений композиторов Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Узбекистане.

Мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и приуроченное к празднику Нового года, было организовано по инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Ташкенте и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

На мероприятии, наряду с представителям диппредставительства и культурного центра, участвовали представители Общества дружбы Узбекистан – Азербайджан, послы зарубежных стран в Узбекистане, дипломаты, представители местной прессы.

Открывая мероприятие, посол Азербайджана Гусейн Гулиев отметил, что в 1991-году общенациональным лидером Азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 31-е декабря был объявлен Днём Солидарности азербайджанцев мира. Наряду с этим, дипломат рассказал о достижениях своей страны за прошедший период.

В рамках концертной программы камерный оркестр народных инструментов "Согдиана" начал прозвучали увертюра оперы "Кёроглы" Узеира Гаджибекова, а также произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Тофика Кулиева. Были исполнены арии Узеира Гаджибекова "Сянсиз", "Севгили джанан", арии Гюльчохры и Аскера из оперетты "Аршин мал алан", "Карабах - жемчужина Азербайджана" – Фикрета Амирова и восточные мелодии.