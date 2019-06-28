Продлен срок конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Срок приема заявок на открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, объявленный Министерством культуры Азербайджана, бакинской мэрией и Фондом Гейдара Алиева, продлен до 31 августа.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, такое решение было принято в связи с обращением ректора Азербайджанской Государственной Академии изобразительного искусства академика Омара Эльдарова, а также ряда скульпторов.

Отметим, что монумент предложено установить на площади перед станцией метро “Ичеришехер” (на улице Истиглалиййет). Желающие принять участие в конкурсе должны представить заявления и эскиз памятника. За дополнительной справкой можно обратиться по номеру (+99450) 295 02 09.