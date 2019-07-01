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Принята Бакинская декларация Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Принята Бакинская декларация Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

В рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принята Бакинская декларация.

Как сообщает Report, министр культуры Абульфас Гараев заявил, что декларация служит охране культурного наследия в мире. 

По словам министра, документ нацелен на то, чтобы направить внимание мирового сообщества на охрану культурного наследия. 

Отметим, что на 43-й сессии участвуют высокопоставленные официальные представители зарубежных стран и международных организаций, в целом более 2 500 человек из около 180 стран. 

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