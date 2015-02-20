В Азербайджане отметят 200-летие первого перевода на немецкий язык и публикации «Китаби-Деде Горгуд»

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об издании "Китаби-Деде Горгуд" на немецком языке и проведении 200-летия издания. Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в 2015 году исполняется 200 лет со времени выявления немецким ученым-востоковедом Фридрихом фон Дитцем, издания и признания мировым научным сообществом памятника "Китаби-Деде Горгуд", занимающего исключительное место в сокровищнице культурных богатств азербайджанского народа и ставшего на протяжении столетий неотъемлемой составной частью национально-духовной самобытности.

В течение минувшего периода были проведены многочисленные исследования, связанные с эпосами "Деде Горгуд" и предприняты важные шаги в направлении формирования горгудоведения в качестве отдельной сферы. Торжественное проведение в 2000 году на международном уровне по линии ЮНЕСКО 1300-летнего юбилея "Китаби-Деде Горгуд" стало началом нового этапа в исследовательской истории памятника.

Учитывая большое значение "Деде Горгуд" в сохранении национально-культурного наследия и воспитании новых поколений в духе азербайджанства, в целях обеспечения системной деятельности горгудоведения министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана, с учетом предложений Бакинского международного центра мультикультурализма, Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и представить в Кабмин для утверждения программу действий, связанных с 200-летием первого перевода немецким ученым Фридрихом фон Дитцем, издания и признания мировым научным сообществом "Китаби-Деде Горгуд".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.