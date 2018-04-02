Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 125-летия Ашуга Шамшира

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 125-летия Ашуга Шамшира.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что в 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского ашугского творчества, заслуженного деятеля искусств республики Ашуга Шамшира (Шамшира Гурбан оглу Годжаева).

Aшуг Шамшир – один из видных мастеров слова, который, достойно продолжая традиции многовекового устного творчества Азербайджана, еще более обогатил национальную фольклорную сокровищницу созданными разнообразными художественно-поэтическими образцами. Народный мастер, известный как виртуозный исполнитель на сазе старинных мелодий и дастанов, всегда был привязан к родной земле, воспевал в своем творчестве чувства и мысли народа, его высокие нравственные качества и красоту природы родного края.

Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Объединением ашугов Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 125-летием Ашуга Шамшира.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.