Президент Генассамблеи ООН встретился с Анаром Керимовым

Президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.
Об этом местному бюро Report сообщила пресс-секретарь Генассамблеи ООН Паулина Кубяк.
Она отметила, что стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
По словам Кубяк, председатель Генассамблеи был также проинформирован о плане действий проекта "Мир во имя культуры" ("Peace4culture"), который послужит защите культурного и религиозного наследия в постконфликтные периоды.