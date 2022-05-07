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Президент Генассамблеи ООН встретился с Анаром Керимовым

Президент Генассамблеи ООН встретился с Анаром Керимовым Президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.
Kультурная политика
7 мая 2022 г. 02:44
Президент Генассамблеи ООН встретился с Анаром Керимовым

Президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Об этом местному бюро Report сообщила пресс-секретарь Генассамблеи ООН Паулина Кубяк.

Она отметила, что стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По словам Кубяк, председатель Генассамблеи был также проинформирован о плане действий проекта "Мир во имя культуры" ("Peace4culture"), который послужит защите культурного и религиозного наследия в постконфликтные периоды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş Assambleyasının prezidenti Anar Kərimovla görüşüb

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