Президент Генассамблеи ООН встретился с Анаром Керимовым

Президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

Об этом местному бюро Report сообщила пресс-секретарь Генассамблеи ООН Паулина Кубяк.

Она отметила, что стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По словам Кубяк, председатель Генассамблеи был также проинформирован о плане действий проекта "Мир во имя культуры" ("Peace4culture"), который послужит защите культурного и религиозного наследия в постконфликтные периоды.