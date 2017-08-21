Представители Азербайджана примут участие в Московском фестивале национальных культур

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Грандиозный праздник национальных культур - фестиваль "Народы Москвы" пройдет 26 августа на Поклонной горе в рамках XV Московского фестиваля прессы, сообщает Report со ссылкой на сайт мэрии российской столицы.

В красочном шоу примут участие представители разных национальностей и конфессий, в том числе из Азербайджана, Грузии, ряда регионов России. Творческие коллективы и исполнители многонациональной столицы познакомят с музыкой, танцами, поэзией, костюмами и музыкальными инструментами разных народов. Выступят артисты, представляющие Грузию, Азербайджан и регионы России: Осетию, Тыву, Дагестан, Чукотку, Татарстан, Мордовию, Карелию и другие.

Вход на фестиваль свободный.

Праздник, направленный на укрепление межнационального согласия и межконфессионального мира, проводится уже в пятый раз.