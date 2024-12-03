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Представитель Саудовской Аравии: Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС запомнится как знаменательное событие

Представитель Саудовской Аравии: Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС запомнится как знаменательное событие Избрание города Шуша молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) запомнится как знаменательное событие для продвижения культурного наследия как Азербайджана, так и исламского мира, а также для объединения молодежи.
Kультурная политика
3 декабря 2024 г. 20:01
Представитель Саудовской Аравии: Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС запомнится как знаменательное событие

Избрание города Шуша молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) запомнится как знаменательное событие для продвижения культурного наследия как Азербайджана, так и исламского мира, а также для объединения молодежи.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал журналистам директор по международному партнерству Министерства спорта Саудовской Аравии Мазен Аль Саади.

Он высоко оценил объявление города Шуша молодежной столицей ОИС на 2024 год: "Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность Министерству молодежи и спорта Азербайджана за усилия в организации этого мероприятия. Избрание города Шуша молодежной столицей ОИС является ярким примером дальновидной политики, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева. Я впечатлен красотой и богатым культурным наследием этого города".

Аль Саади подчеркнул, что такие мероприятия играют важную роль в укреплении сотрудничества между разными странами и взаимном обогащении культур.

Он выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyəli nümayəndə: Şuşanın OIC Gənclər Paytaxtı seçilməsi əlamətdar hadisə kimi yadda qalacaq

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