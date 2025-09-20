Празднование Дня города Ханкенди завершилось грандиозным концертом

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    20 сентября, 2025
    По случаю Дня города Ханкенди, организованного Министерством культуры и специальным представительством президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, была представлена грандиозная концертная программа.

    Как сообщает Report, праздничный концерт начался с "Сюиты Родина" Тельмана Гаджиева в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф. Амирова.

    Затем Фахри Кязым Ниджат исполнил песню "Азербайджан" Полада Бюльбюльоглу, заслуженная артистка Алмаз Оруджова - азербайджанскую народную песню "Не олайды, ярым олайды" и "Азербайджана гяльсин" Тофига Гулиева, Айшен Мехдиева - "Ветен" Хатема Набиоглу, Ильхама Гасымова - "Эй Ветен" Эльзы Ибрагимовой, заслуженные артисты Анар Шушалы - "Дженнетим Карабах" Джахангира Джахангирова, Фехруз Сяхавят - "Худаяр теснифи" ("Вятян яхшыды") Алибабы Мамедова, Гюлюстан Алиева - "Сяня инанырам" А. Мамедова и "Мяним эшким Азербайджандыр" Аваза Мурадова, Сабухи Ибаев исполнил "Гарабах шикестеси".

    В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца также были представлены танец "Джянги" Узеира Гаджибейли и народная песня "Ай Ляли". Концертная программа завершилась песней "Азербайджан" (слова: Н. Хазри) Муслима Магомаева в исполнении заслуженного артиста Ильхама Назарова.

    Праздничный концерт, на котором присутствовали замминистра культуры Фарид Джафаров, сотрудники специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотни горожан и студентов Карабахского университета, был встречен аплодисментами.

    После концерта на центральной площади Ханкенди состоялся грандиозный фейерверк.

