Празднование Дня города Ханкенди завершилось грандиозным концертом

По случаю Дня города Ханкенди, организованного Министерством культуры и специальным представительством президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, была представлена грандиозная концертная программа.

Как сообщает Report, праздничный концерт начался с "Сюиты Родина" Тельмана Гаджиева в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф. Амирова.

Затем Фахри Кязым Ниджат исполнил песню "Азербайджан" Полада Бюльбюльоглу, заслуженная артистка Алмаз Оруджова - азербайджанскую народную песню "Не олайды, ярым олайды" и "Азербайджана гяльсин" Тофига Гулиева, Айшен Мехдиева - "Ветен" Хатема Набиоглу, Ильхама Гасымова - "Эй Ветен" Эльзы Ибрагимовой, заслуженные артисты Анар Шушалы - "Дженнетим Карабах" Джахангира Джахангирова, Фехруз Сяхавят - "Худаяр теснифи" ("Вятян яхшыды") Алибабы Мамедова, Гюлюстан Алиева - "Сяня инанырам" А. Мамедова и "Мяним эшким Азербайджандыр" Аваза Мурадова, Сабухи Ибаев исполнил "Гарабах шикестеси".

В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца также были представлены танец "Джянги" Узеира Гаджибейли и народная песня "Ай Ляли". Концертная программа завершилась песней "Азербайджан" (слова: Н. Хазри) Муслима Магомаева в исполнении заслуженного артиста Ильхама Назарова.

Праздничный концерт, на котором присутствовали замминистра культуры Фарид Джафаров, сотрудники специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотни горожан и студентов Карабахского университета, был встречен аплодисментами.

После концерта на центральной площади Ханкенди состоялся грандиозный фейерверк.