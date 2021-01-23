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Посольство Украины в Азербайджане объявляет фотоконкурс

Посольство Украины в Азербайджане объявляет фотоконкурс По итогам конкурса будут объявлены два победителя
Kультурная политика
23 января 2021 г. 13:20
Посольство Украины в Азербайджане объявляет фотоконкурс

Посольство Украины в Азербайджане объявляет фотоконкурс "Украина и Азербайджан: 102 года дипломатическим отношениям".

Как передаёт Report, об этом заявило посольство Украины в Азербайджане.

В сообщении отмечается, что "более ста лет назад, 8 февраля 1919 года, Украинская Народная Республика и Азербайджанская Демократическая Республика впервые установили дипломатические отношения. Впоследствии, после восстановления независимости нашими странами, 6 февраля 1992 наши дипломатические отношения были восстановлены.

По этому случаю, Посольство Украины в Азербайджанской Республике объявляет конкурс "Украина и Азербайджан: 102 года дипломатическим отношениям". К конкурсу приглашаются граждане Азербайджана и граждане Украины, которые проживают в Азербайджане. Условия конкурса очень просты. Нужно до 5 февраля включительно подписаться на страницу Посольства в сети Facebook, разместить в Facebook фото из личного архива, которое, на ваш взгляд, символизирует братские отношения Украины и Азербайджана, добавить краткое описание к фото и хэштег #UkraineAzerbaijan29 и отметить Посольство Украины в Азербайджане".

По итогам конкурса будут объявлены два победителя: первый - за самое интересное и оригинальное фото, второй - чье фото сможет собрать наибольшее количество лайков и репостов конкурсной фотографии.

Победителей ожидают подарки.

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