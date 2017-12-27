 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: В течение предстоящих 2-3 месяцев в Баку плнанируется проведение Фестиваля индийских фильмов

    Нами проводится работа для участия на фестивале также известных индийских актеров
    © Report

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В течение предстоящих 2-3 месяцев мы планируем провести в Баку Фестиваль индийских фильмов".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

    По его словам, на данный момент работают над переводом на хинди фильма "Дхармендра - посол Любви": "Вполне возможно, что данная презентация создаст почву для начала Фестиваля индийских фильмов. И мы в этот период должны приобрести из Индии фильмы с субтитрами на азербайджанском языке, а после предусматривается проведение фестиваля. Нами проводится работа для участия на фестивале также известных индийских актеров. Кто именно приедет, покажет время". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi