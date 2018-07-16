Посол: Фестиваль культуры Индонезии еще больше укрепит наши отношения с Азербайджаном

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Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "Фестиваль культуры Индонезии еще больше укрепит наши двусторонние отношения с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

По его словам, третий по счету фестиваль культуры этой страны пройдет 11-16 сентября в Баку во Дворце Гейдара Алиева и на Площади Фонтанов. Тема фестиваля "Узнать самую богатую культуру архипелага". Посол отметил, что этот фестиваль будет по масштабу намного обширнее прежних двух.

В рамках фестиваля будут представлены образцы культуры различных островов Индонезии, а также будут организованы стенды. На мероприятии ожидается участие высокопоставленных официальных лиц из министерств культуры Азербайджана и Индонезии.