​Посол ЕС: Фестиваль IMAGINE в этом году имеет особое значение

Проводящийся в Азербайджане фестиваль толерантности IMAGINE в этом году имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас заявил на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

"В этом году фестиваль очень знаковый и интересный по двум причинам. Во-первых, в этом году исполняется 10 лет программе Восточного партнерства. Во-вторых, мы уже на заключительной стадии по вопросу заключения нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. Кроме того, ежегодно в мае отмечается День Европы, а в Азербайджане - День Республики. И мы хотим отметить эти даты вместе", - отметил посол.

В свою очередь, заместитель посла Денис Даниилидис отметил, что данный фестиваль олицетворяет совместные усилия многих людей, направленные на поддержку толерантности, ценностей межкультурного диалога.

Напомним, в этом году мероприятие приурочено к 10-летию программы Восточное партнерство и организовано посольствами стран-членов ЕС и посольствами Аргентины, Мексики, Колумбии, Молдовы, Израиля.

Как ожидается, в этом году он станет самым масштабным за все три года его проведения - в рамках фестиваля будут показаны более 30 художественных и документальных фильмов о толерантности, пройдут концерты, фотовыставки, семинары и конференции.

Откроет фестиваль 1 мая фотовыставка Николя Ландемарда из Брюсселя, который представит в Баку серию своих работ.

2 мая состоится сольный концерт бельгийско-чилийского саксофониста Марсело Монкада и бразильской группы.

3 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Будущее Европы и 10-летие Восточного партнерства".

4 мая жители Баку смогут посетить концерт Эль-Амира "С Востока на Запад". Эль-Амир - музыкант, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, музыкальный руководитель, продюсер и маэстро. На современной сцене фламенко он считается одним из лучших концертных гитаристов благодаря своей виртуозности, индивидуальности, уникальному звучанию и собственному стилю.