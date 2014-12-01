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    Посол Беларуси в Азербайджане вручил Зарифе Салаховой Почетную грамоту

    Почетная Грамота Министерства культуры Беларуси вручена за значительный вклад в развитие азербайджано-белорусских культурных связей

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич посетил Музей миниатюрной книги и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летию создания Общества «Книга». Как сообщает Report со ссылкой на посольство Беларуси в Азербайджане, председателю Правления Общества «Книга» Зарифе Салаховой послом Беларуси вручена Почетная Грамота Министерства культуры Беларуси за значительный вклад в развитие азербайджано-белорусских культурных связей.

    Н.Пацкевич подчеркнул, что деятельность З.Салаховой хорошо известна и любима в Беларуси. Она неоднократно посещала Минск с выставками миниатюрных книг, многие из которых экспонируются в Национальной библиотеке Беларуси. 

    В 2012 году Зарифа Салахова была удостоена государственной награды Беларуси – медали Франциска Скорины.

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