Посол: Азербайджан был и останется важной страной для Литвы

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Баку по случаю национального праздника Литвы состоялся концерт литовского аккордеониста Мартинаса Левицкиса (Martynas Levickis).

Как сообщает Report, перед концертом выступил посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас, который рассказал об истории создания литовского государства.

Посол сообщил, что 98 лет назад было создано государство, которое стало основой современной Литвы. В.Ластаускас сказал, что сегодняшняя Литва является активным членом мирового сообщества.

Говоря о двусторонних отношениях между странами, В.Ластаускас сказал, что Азербайджан был и останется важной страной для Литвы. Он отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Литвой в различных областях.

В свою очередь, вице-спикер парламента Азербайджана Валех Алескеров поздравил литовский народ с национальным праздником Литвы, пожелал, чтобы независимость страны была вечной. Он отметил схожести политических процессов в Азербайджане и Литве в 1918 годах.

Говоря об экономических отношениях, вице-спикер с сожалением отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Литвой невысок и не отражает реального потенциала двух стран. Тем не менее, В.Алескеров выразил уверенность, что эти отношения будут развиваться в будущем.

Затем состоялся концерт М.Левицкиса. Отметим, что в рамках концерта также была организована фотовыставка азербайджанских студентов, обучающихся в Литве.