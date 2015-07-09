Полад Бюльбюльоглы возглавит жюри фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Представители более 40 стран примут участие в XXIV Международном фестивале искусств "Славянский базар-2015 в Витебске". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, торжественное открытие фестиваля состоится вечером.

"В этом году как никогда возрос интерес разных стран-участников фестиваля, в первую очередь, к международному конкурсу", - заявил журналистам директор фестиваля Александр Сидоренко. По его словам, основная программа включает более 90 мероприятий, из них 18 концертов пройдут на главной фестивальной площадке, десятки мероприятий состоятся в рамках театральной программы, фестиваля уличных искусств, международных конкурсов.

По словам Сидоренко, в Витебске будет работать профессиональное статусное жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2015", которое возглавит певец, композитор, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглы. В составе судейской коллегии - Мария Шерифович (Сербия), композитор Олег Иванов (Россия), композитор Леонид Ширин (Беларусь). Кроме того, в жюри вошли также представители Украины, Латвии, Швеции, Великобритании.

XXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" продлится до 13 июля, дополнительные мероприятия - до 15 июля.