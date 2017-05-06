Полад Бюльбюльоглу: Я говорю на английском языке не хуже многих министров культуры

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России, кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО Полад Бюльбюльоглу прокомментировал свои шансы занять этот пост.

Как сообщает Report, П. Бюльбюльоглу заявил журналистам, что все кандидаты на пост генсека организации очень сильны.

"Я бы сказал, что это и политическая борьба, и борьба идей, предложений. Очень большое значение имеет геополитика. Еще есть пять месяцев, посмотрим, как все сложится. Во всяком случае будем работать на победу", - сказал дипломат.

Касательно критики по поводу его знаний английского языка во время выступления на заседании организации в Париже, П. Бюльбюльоглу сказал, что говорит на английском не хуже многих министров культуры: "Вопрос языка спорный, потому что как и в ЮНЕСКО, так и в ООН существует 6 основных языков, в том числе и русский, которым я в совершенстве владею. Там были требования по поводу английского и французского, но не буду говорить о правомерности этого требования. Во всяком случае, ответы на вопросы я дал. Я не носитель языка как англичане. Впереди еще 5 месяцев, я готовлюсь, к тому же, когда человек попадает в среду работы, естественно, что и язык приходит. Важно то, что у человека в голове, какие идеи он может предложить, учитывая какие трудности имеет сейчас ЮНЕСКО. Сегодня нужен человек решительный, который может предложить новые идеи, подходы, реформы. У меня есть огромный опыт кризисного менеджмента. Я был министром культуры в период, когда развалился СССР. Несколько лет не было финансирования, но мы в Азербайджане не закрыли ни одну библиотеку, ни один музей, ни один театр, сохранили всю инфраструктуру".

Дипломат также ответил на вопрос по поводу истерии в армянском обществе по поводу выдвижения его кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО, сказав, что от них ничего не стоило другого ожидать: "В центре Баку стоит отреставрированная за счет государства армянская церковь. В ней хранится более 5000 книг на армянском языке, которых нет даже в самой Армении. Азербайджан помогает христианскому миру реставрировать памятники. Может ли такая страна целенаправленно что-то разрушать? Это очередная пропагандистская выходка наших соседей".