Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше

Подготовлена мемориальная доска для дома-музея основоположника профессионального вокального искусства в Азербайджане, оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.

Подготовлена мемориальная доска для дома-музея основоположника профессионального вокального искусства в Азербайджане, оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.

Об этом Report сообщил автор доски, народный художник Ханлар Ахмедов.

По его словам, доска будет установлена перед домом-музеем исполнителя в Шуше: "Доска уже отлита. В начале июля в Шуше ожидается ее открытие".

Подготовивший памятник Бюльбюля перед домом-музеем певца художник, скульптор Аслан Рустамов сообщил Report, что памятник уже находится на стадии обрезки гранита: "27 июня мемориальную доску доставят в Шушу, а мы поедем туда для ее установки".