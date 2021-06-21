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Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше

Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше Подготовлена мемориальная доска для дома-музея основоположника профессионального вокального искусства в Азербайджане, оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.
Kультурная политика
21 июня 2021 г. 15:57
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше

Подготовлена мемориальная доска для дома-музея основоположника профессионального вокального искусства в Азербайджане, оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.

Об этом Report сообщил автор доски, народный художник Ханлар Ахмедов.

По его словам, доска будет установлена перед домом-музеем исполнителя в Шуше: "Доска уже отлита. В начале июля в Шуше ожидается ее открытие".

Подготовивший памятник Бюльбюля перед домом-музеем певца художник, скульптор Аслан Рустамов сообщил Report, что памятник уже находится на стадии обрезки гранита: "27 июня мемориальную доску доставят в Шушу, а мы поедем туда для ее установки".

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Версия на азербайджанском языке Bülbülün Şuşadakı ev muzeyi üçün memorial xatirə lövhəsi hazırlanıb

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