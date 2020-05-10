Песня "День Победы" была исполнена на азербайджанском языке - ВИДЕО

Песня "День Победы", ставшая одним из символов победы в Великой Отечественной войне, переведена на азербайджанский язык.

Как передает российское бюро Report, в рамках кампании "День Победы на разных языках", посвященной 75-летию Великой Отечественной войны, традиционный символ 9 мая "День Победы" было исполнено на многих языках.

Перевод азербайджанского языка принадлежит секретарю московского отделения Союза писателей Азербайджана, поэту, переводчику Афагу Шыхлы.

А.Шыхлы рассказала, что песню исполнила народная артистка Азербайджана Тунзала Агаева, а также азербайджанская молодежь, проживающая в Москве.

Следует отметить, что музыка песни "День Победы" принадлежит русскому композитору Давиду Тухманову.