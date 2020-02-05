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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова

"Искренне поздравляю достойного продолжателя азербайджанской школы ханенде, Народного артиста Азербайджанской Республики Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом "Шараф"!

Оригинальная манера исполнения, мелодичный голос и высокая сценическая культура снискали ему всенародную любовь и уважение. Алибабе Мамедову, благодаря своему богатому опыту сделавшему все возможное для воспитания нового поколения ханенде, принадлежат большие заслуги в развитии школы исполнения мугама.

В этот знаменательный день передаю нашему любимому ханенде свои наилучшие пожелания и желаю ему крепкого здоровья и счастливой жизни в окружении родных и близких".

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей странице в İnstagram.

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