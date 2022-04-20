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Первая леди Кыргызстана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

Первая леди Кыргызстана посетила Азербайджанский национальный музей ковра 20 апреля первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова посетила Азербайджанский национальный музей ковра.
Kультурная политика
20 апреля 2022 г. 16:40
Первая леди Кыргызстана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

20 апреля первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова посетила Азербайджанский национальный музей ковра.

Как сообщает Report, здесь гостья была проинформирована о древнем искусстве ковроткачества нашего народа, его истории, традициях. Было отмечено, что коллекция музея, отражающая основные художественные направления азербайджанского искусства ковроткачества, демонстрирует редкую гармонию красоты, используемых материалов, техники тканья, изящества и глубоких художественных особенностей.

Было доведено до внимания, что в коллекции музея, «золотой фонд» которого составляют ворсовые ковры, хранятся и редкие образцы безворсовых ковров. Здесь представлены образцы ковров семи основных школ азербайджанского ковроткачества – губинской, бакинской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской и тебризской. Ковры, украшенные разнообразными орнаментами в виде фигурок людей, животных, птиц, растений, являются произведениями искусства, отражающими жизненный уклад и быт народа.

Было сообщено, что благодаря большим усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года национальное искусство ковроткачества было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Наряду с материально-культурным наследием, большое впечатление на гостью произвели оригинальный облик здания музея, его необычные экспозиционные залы.

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Версия на английском языке First Lady of Kyrgyzstan visits Azerbaijan National Carpet Museum
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidentinin xanımı Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində olub

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