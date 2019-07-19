Отто Хаузер: Азербайджанский мугам можно изучать бесконечно

"Азербайджанская музыка, в особенности мугам, это сфера, которую можно изучать бесконечно".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Государственном комитете по работе с диаспорой заявил почетный консул Азербайджана в Германии Отто Хаузер.

По его словам, много азербайджанских студентов и научных сотрудников продолжают свое образование в Германии: "Одна из основных наших целей состоит в том, чтобы возросло число желающих приехать в Азербайджан из Германии для обучения музыкальному исскуству. Азербайджанская музыка, в особенности мугам, это сфера, которую можно изучать бесконечно. Поэтому в Азербайджане иностранцы могут многому научиться в сфере музыки. В Германии мы постараемся проводить совместные встречи и мероприятия с участием немецкого и азербайджанского оркестров".

Отметим, что по инициативе почетного консула Азербайджана в Германии Отто Хаузера в Германии начал функционировать камерный оркестр из азербайджанских музыкантов.