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    Огтай Миркасимов удостоен ордена "Шараф"

    Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народного артиста Огтая Миркасимова.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Огтай Мирасадулла оглу Миркасимов награжден орденом "Шараф".

    Отметим, что 12 июня известному кинорежиссеру, народному артисту Огтаю Миркасимову исполняется 75 лет. Он родился 12 июня 1943 года в Баку. В 1963-1968 гг. обучался в Москве на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии, затем вернулся на киностудию "Азербайджанфильм". Он является автором сценария и режиссером нескольких документальных и художественных фильмов. Его картины удостоены премий на всесоюзных фестивалях. 

    В 1993-2001 гг. О.Миркасимов занимал должность гендиректора Производственного объединения "Азеркиновидео". 

    В 2015 году был удостоен премии Джафара Джаббарлы. 

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