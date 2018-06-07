Огтай Миркасимов удостоен ордена "Шараф"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народного артиста Огтая Миркасимова.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Огтай Мирасадулла оглу Миркасимов награжден орденом "Шараф".

Отметим, что 12 июня известному кинорежиссеру, народному артисту Огтаю Миркасимову исполняется 75 лет. Он родился 12 июня 1943 года в Баку. В 1963-1968 гг. обучался в Москве на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии, затем вернулся на киностудию "Азербайджанфильм". Он является автором сценария и режиссером нескольких документальных и художественных фильмов. Его картины удостоены премий на всесоюзных фестивалях.

В 1993-2001 гг. О.Миркасимов занимал должность гендиректора Производственного объединения "Азеркиновидео".

В 2015 году был удостоен премии Джафара Джаббарлы.